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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Liseleri
- Havacılık Müzeleri
- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
İniş Takımı Göstergeleri ve Uyarı Sistemleri
İniş Takımı Göstergeleri ve Uyarı Sistemleri uçağın güven vermesi gereken en önemli konularıdır. İniş takımı hareket ve pozisyonları kokpitteki lambalarla takip edilir. Bu lambalar...
HAVACILIK FİLMLERİ
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Hostesleri Çileden Çıkarmak İster Misiniz?
Dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki, hosteslik ya da daha doğru bir ifadeyle kabin memurluğudur. İnsanla uğraşmanın zaten zor olmasını bir yana...
YAZARLAR
Uçkun Üzerine – Batıkan Hünkaroğlu
Hezarfen Havacılık Dergisi'nin yeni yazarlarından Batıkan Hünkaroğlu 'nun Uçkun Üzerine isimli yazısı okuyucularımız ile buluşuyor. İşte Batıkan Hünkaroğlu ve Uçkun Üzerine isimli yazısı; Uçmak insanın...
THY’deki Uzun Vadeli TEHLİKELER
Empati kurabilmeniz için öncelikle size kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Muazzam şekilde matematik öğretmeni açığı olan bir ülkede işsiz edebiyat öğretmenlerine 5 aylık kurs...
Biz Sadece Fiziksel Bedenden İbaret Değiliz | Dr. Ceyhun Nuri
Biz Sanıldığı gibi sadece fiziksel bedenden ibaret değiliz. Bu taşıdığımız vücudun arkasında elektriksel ve enerji bedenimiz mevcut. Ve bu bedenler arasında uyumu sağlayan birde bilgisel boyut var. Eğer...
Sivil Havacılık Mezunları Haklarını Arıyor!
Son yıllarda Sivil Havacılık Mezunlarının artarak yaşamış oldukları mağduriyetler öğrencileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ayağa kaldırdı. Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi Sivil...
ATC Hatası Sonucu Çarpışan 2 Uçak
Havacılık tarihinin en korkunç ve en üzücü kazlarından biri Bashkirian Airlines'a ait bir tupolev TU-154M tipi yolcu uçağı ve DHL'ye ait bir Boeing 757-23APF...
SİVİL HAVACILIK
Uçaklara Lazer Tutmadan Önce İyi Düşünün!
İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişe geçen uçaklara zaman zaman yapılan lazer tacizlerine en ağır darbe SHGM'den geldi. Uçuş güvenliğine ciddi bir tehdit olan lazer tacizleri uçakların düşmesine neden...