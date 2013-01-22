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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Kılavuzu
- Havacılık Liseleri
- Havacılık Müzeleri
- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
Uçakta Bulunan Antenler (HF)
Bu sistem uçaklar arası ve uçak –yer istasyonu arasındaki haberleşmeyi gerçekleştirir. HF sistem aynı zamanda uçak-yer istasyonu arasındaki veri haberleşmesini sağlar. HF sistemi 2...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Yakıt Basıncını Bu Kadar Önemli Kılan Sebep Nedir?
Gelişen teknolojiden havacılık sektörü de nasibini almakta her geçen gün yenidonanımlı uçaklar sektöre girmektedir. Her uçak tipini ayrı ayrı en ince ayrıntısına göreöğrenmeniz mümkün...
YAZARLAR
ATC Hatası Sonucu Çarpışan 2 Uçak
Havacılık tarihinin en korkunç ve en üzücü kazlarından biri Bashkirian Airlines'a ait bir tupolev TU-154M tipi yolcu uçağı ve DHL'ye ait bir Boeing 757-23APF...
Santa Cruz Havaalanı Uçakların Çarpışması
Olay 27 mart 1977'de, Kanarya Adalarında bulunan Santa Cruz Havaalanında gerçekleşiyor. Yolcu dolu iki jumbo jetinin çarpışması sonucu, inanılmaz bir facia yaşanıyor. Yoğun sisin,...
Sivil Havacılık Mezunları Haklarını Arıyor!
Son yıllarda Sivil Havacılık Mezunlarının artarak yaşamış oldukları mağduriyetler öğrencileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ayağa kaldırdı. Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi Sivil...
Gerçek Havacı Kimdir?
Eğer cüzdanınızda her daim en az üç ülkenin bozuk paraları birbirine karışıyorsa… Herhangi bir anda durup düşündüğünüzde üzerinizdekilerin, iç çamaşırınızdan saç tokanıza kadar her biri...
İkarus’un Güneşe Yolculuğu
İkarus, önemli bir mitoloji kahramanıdır. Öyküsü ve verilmek istenilen mesajlar şöyledir: İkarus’un babası Daidalos bir mimardır. Sürgüne gönderildiği Girit Adası'nda Kral Minos'un yanında çalışmaya başlar....
SİVİL HAVACILIK
Boeing Cep Telefonu Üretti. Peki Fiyatı?
Çoğumuz izlediğimiz filmlerde tanık olduğumuzda bizleri hayretler içerisinde bırakan buluşlara “Acaba ne zaman bizde kullanmaya başlarız?", diye merak etmişizdir. Boeing firması James Bond ve Görevimiz...