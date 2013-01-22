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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Liseleri
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- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
Uçaklarda Termokupl (Isıl Anahtar) Sistemi
Gelişen teknolojiden havacılık sektörü de nasibini almakta her geçen gün yenidonanımlı uçaklar sektöre girmektedir. Her uçak tipini ayrı ayrı en ince ayrıntısına göreöğrenmeniz mümkün...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Uçağa Binmeden Önce Bunları Kesinlikle Yapın
Uçuş saatinizden en az 2 saat önce havaalanında bulunun.• Yanınızda bulundurmanız gereken en önemli şeylerin; pasaportunuz, uçak biletiniz ve paranız olduğunu unutmayın.• Havalimanına geldiğinizde...
YAZARLAR
THY’nin Hizmet Kalitesi Neden Kötüleşiyor?
Birkaç hafta önce Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara Esenboğa-İstanbul Atatürk Havalimanı arasındaki uçuşlarında hizmet kalitesinin nasıl düştüğünden bahsetmiştim. Bu hat üzerinde THY dışında ne...
Türkiye’nin İlk Yerli Uçağını Kim, Nerede Üretecek?
Açıklamalara göre yerli savaş uçağının tasarım çalışmalarına başlayan Türkiye, yerli yolcu uçağı için de bugün tarihi bir adım atmış oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun daha...
Havacılıkta Her Zaman Hata Yapıyoruz – Doğukan YAVUZ
Havacılık dünyasındaki analizlere göre iş yapan kesinlikle hata da yapacaktır. Hatta biraz daha abartmak istersek, Hiç hata yapmayan kişinin yaptığı işten şüphe duyun! diyebiliriz. Çalışmanın...
Biz Sadece Fiziksel Bedenden İbaret Değiliz | Dr. Ceyhun Nuri
Biz Sanıldığı gibi sadece fiziksel bedenden ibaret değiliz. Bu taşıdığımız vücudun arkasında elektriksel ve enerji bedenimiz mevcut. Ve bu bedenler arasında uyumu sağlayan birde bilgisel boyut var. Eğer...
Durum Uzayı Yönteminin Kontrol Sistemlerine Getirileri
Genel olarak ele alındığında kontrol sistemleri insanların refleks gösteriminden daha kısa bir sürede yapılacak kontrol veya denge işlemi gerçekleştirmeyi hedefler. Sistem üzerinde kontrol yapılması istendiğinde...
SİVİL HAVACILIK
Türk Hava Trafiği Ne Kadar Başarılı?
Türkiye bulunduğu konumdan dolayı dünyanın hava trafiğinde en yoğun olması gereken noktalardan biidir. Kıtalar arası geçisin merkezinde yer alan ülkemiz hava trafiği konusunda ne...