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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Liseleri
- Havacılık Müzeleri
- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
Uçaklarda Kurşun Asitli Bataryalar
Kurşun Asitli Bataryalar havacılıkta daha çok küçük uçaklarda kullanılır. Bu bataryalarda H2SO4+H2O’dan oluşan bir karışım içine daldırılmış kurşun peroksit levhalar bulunur. Bu kurşun peroksit plakaların...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Uçak İniş Takımı Bakımı Nasıl Yapılır?
Bu makalemizi tamamladığınızda uçak iniş takımlarının, lastiklerin, frenlerin ve direksiyon sisteminin bakımını başarılı bir şekilde yerine getireceksiniz. Başarılı olabilmeniz için modüldeki istenenleri dikkatli ve istekli...
YAZARLAR
Flux Valve Nedir?
Dünyanın manyetik alanından erkilenerek manyetik kuzeye göre yön bilgisi veren alettir. Uçakta kanat uçlarına birer tane yerleştirilmiştir. Sebebi uçağın manyetik alanından etkilenmemesi içindir. Flux Valve'ler sökülüp...
THY’nin Hizmet Kalitesi Neden Kötüleşiyor?
Birkaç hafta önce Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara Esenboğa-İstanbul Atatürk Havalimanı arasındaki uçuşlarında hizmet kalitesinin nasıl düştüğünden bahsetmiştim. Bu hat üzerinde THY dışında ne...
Havacılıkta Her Zaman Hata Yapıyoruz – Doğukan YAVUZ
Havacılık dünyasındaki analizlere göre iş yapan kesinlikle hata da yapacaktır. Hatta biraz daha abartmak istersek, Hiç hata yapmayan kişinin yaptığı işten şüphe duyun! diyebiliriz. Çalışmanın...
İkarus’un Güneşe Yolculuğu
İkarus, önemli bir mitoloji kahramanıdır. Öyküsü ve verilmek istenilen mesajlar şöyledir: İkarus’un babası Daidalos bir mimardır. Sürgüne gönderildiği Girit Adası'nda Kral Minos'un yanında çalışmaya başlar....
Sivil Havacılık Mezunlarını Bekleyen Kötü Senaryo
Sevgili Genç Kardeşlerim ve Havacılığa Gönül Vermiş Arkadaşlarım, Sürekli tekrarlar dururum; “Nasıl ki bir insanın hayatını sürdürebilmesi, yarınlarda hayatın karşısına çıkardıklarıyla mücadele edebilmesi ve hedeflerini...
SİVİL HAVACILIK
Uçaklarda Çocuk Yolcu Ücretleri
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları hızlanırken bebekleriyle seyahat edecek aileler de şimdiden tatil hazırlıklarına başladı. Peki, havayolu şirketleri bebekli aileler için hangi uçuş...