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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
RÖPORTAJLAR
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- Havacılık Kılavuzu
- Havacılık Liseleri
- Havacılık Müzeleri
- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
Uçarken Uyku Hapı Alırsanız Ne Olacağını Görün!
Kısa etkili uyku hapı ile yapılan araştırmalar, bu hapların “jet-lag” etkisinde olan kişilerde uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve uyku süresini uzattığını gösteriyor. Ama bu rahatsızlıkların asıl nedeni...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Emergency Locator Transmitter (ELT) Nedir?
ELT sistemi (Acil Durum Yer Belirleme Verici Sistem) VHF ve UHF acil durum kanallarındaki arama kurtarma ekiplerine homing (uçuş) sinyalleri gönderir. ELT aynı zamanda...
YAZARLAR
Sivil Havacılık Mezunları Haklarını Arıyor!
Son yıllarda Sivil Havacılık Mezunlarının artarak yaşamış oldukları mağduriyetler öğrencileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ayağa kaldırdı. Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi Sivil...
Başak Miller İle Biraz Olsun Rahatlamak İster Misiniz?
Türkiye'de son zamanlarda yaşanan yoğun gündemi kaleme alan Başak Miller kenine has üslubu ve büyüleyici yorumu ile “Do I want to live in Turkey?” An...
THY’nin Hizmet Kalitesi Neden Kötüleşiyor?
Birkaç hafta önce Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara Esenboğa-İstanbul Atatürk Havalimanı arasındaki uçuşlarında hizmet kalitesinin nasıl düştüğünden bahsetmiştim. Bu hat üzerinde THY dışında ne...
Uçkun Üzerine – Batıkan Hünkaroğlu
Hezarfen Havacılık Dergisi'nin yeni yazarlarından Batıkan Hünkaroğlu 'nun Uçkun Üzerine isimli yazısı okuyucularımız ile buluşuyor. İşte Batıkan Hünkaroğlu ve Uçkun Üzerine isimli yazısı; Uçmak insanın...
Havacılıkta Her Zaman Hata Yapıyoruz – Doğukan YAVUZ
Havacılık dünyasındaki analizlere göre iş yapan kesinlikle hata da yapacaktır. Hatta biraz daha abartmak istersek, Hiç hata yapmayan kişinin yaptığı işten şüphe duyun! diyebiliriz. Çalışmanın...
SİVİL HAVACILIK
ICAO’nun Amaç ve Hedefleri Nelerdir?
a) Bütün dünyada uluslararası sivil havacılığın emniyetli ve düzenli gelişmesini temin etmek. b) Barışsever amaçlar için hava araçları seçilmesini ve işletilmesini desteklemek. c) Uluslararası Sivil Havacılık...