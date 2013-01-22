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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Liseleri
- Havacılık Müzeleri
- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
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TCAS Trafik İkaz ve Çarpışmayı Önleme Sistemi
Air trafik kontrol (hava trafik kontrolü) sistemi yer ve uçak komponentlerini kapsar. Bir yer istasyonundan veya diğer uçak sistemlerinden bir sorgulama sinyali alındığı zaman,...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Uçaklardaki Fırlatma Koltuğu Nasıl Çalışıyor?
Askeri uçaklarda kullanılan fırlatma koltukları 50 yılı aşkın süredir hizmette. İlk imal edilen basit koltuklardan bu yana önemli gelişmeler yaşandı. Günümüzün dördüncü nesil olarak...
YAZARLAR
ATC Hatası Sonucu Çarpışan 2 Uçak
Havacılık tarihinin en korkunç ve en üzücü kazlarından biri Bashkirian Airlines'a ait bir tupolev TU-154M tipi yolcu uçağı ve DHL'ye ait bir Boeing 757-23APF...
Başak Miller İle Biraz Olsun Rahatlamak İster Misiniz?
Türkiye'de son zamanlarda yaşanan yoğun gündemi kaleme alan Başak Miller kenine has üslubu ve büyüleyici yorumu ile “Do I want to live in Turkey?” An...
Pitot Tüpü (Uçak Kazası)
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uOODH901L_8] İçinde bulunduğumuz yüzyılın en popüler, en güvenilir ve en hızlı yolcu taşıma sektörü olmayı başarmış havacılığın çözmesi gereken ve daha önce yaşanmış büyük...
Uçak İçerisindeki Olağan Üstü Durumlar
Hangi meslekte olursa olsun mesleğin icra edilmesi sırasında emergency durumlarla, beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Birçok meslek gurubunda müdahale etmeden gerekli birimlere haber verilir ve onay alındıktan sonra...
SOYADI GİBİ ÇALIŞAN BAKAN: BİNALİ YILDIRIM
Bu yıl İş Dünyası Vakfı tarafından "Yılın Bakanı" seçilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırımı mercek altına aldık… Başarısını güven ve istikrara bağlayan Sayın...
SİVİL HAVACILIK
Uçaklar, Kapıları Açık Olarak Kalkış Yapabilir Mi?
Uçaklar sahip olduğu aerodinamik yapı nedeniyle hareket kabiliyeti çok yüksektir. Fakat uçak üreticileri kullanıcıalrın yani pilotların uçaklar üzerinde çok fazla söz sahibi olmasını istemiyor....