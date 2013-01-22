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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
Uçaklarda Motor Yağ Basınç Saati
Hezarfen Havacılık Dergisi bu yazısında Uçaklarda Motor Yağ Basınç Saati konusunu inceliyor. Sıkılmadan bir solukta okuyacağınız Motor yağ Basınç saati konusunu sizlere sunuyoruz. Bu gösterge,...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Uçakların Yerden Kalkış Süreleri Nedir?
Kalkış mesafesi, uçakların tekerlerinin yerden kesilmesi için gereken pist uzunluğuna verilen isimdir. Bağlı olduğu özellikler Kalkış mesafesi hesabı, uçağın motorunun tam güç çalıştığı ve flap seviyelerinin...
YAZARLAR
Uçak Bakım Mühendisleri, Yolun Sonu Göründü
Değerli Arkadaşlarım, Uçak Bakım Mühendisliğini ve uçak bakımını konuşmak için her yıl TYP programı açılmasını beklemek takdir ve tensip edersiniz ki doğru değildir. TYP duyurusu akabinde söylenen yaldızlı...
ATC Hatası Sonucu Çarpışan 2 Uçak
Havacılık tarihinin en korkunç ve en üzücü kazlarından biri Bashkirian Airlines'a ait bir tupolev TU-154M tipi yolcu uçağı ve DHL'ye ait bir Boeing 757-23APF...
SOYADI GİBİ ÇALIŞAN BAKAN: BİNALİ YILDIRIM
Bu yıl İş Dünyası Vakfı tarafından "Yılın Bakanı" seçilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırımı mercek altına aldık… Başarısını güven ve istikrara bağlayan Sayın...
THY’nin Hizmet Kalitesi Neden Kötüleşiyor?
Birkaç hafta önce Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara Esenboğa-İstanbul Atatürk Havalimanı arasındaki uçuşlarında hizmet kalitesinin nasıl düştüğünden bahsetmiştim. Bu hat üzerinde THY dışında ne...
SECDE’YE UÇMAK
Benim için uçuş dünyadan kopuş. İçinde kaybolduğum dünyayı yeniden buluş. Boğulduğum derin ve gürültülü denizi bir de kıyısından seyrediş. Mutlaka cam kenarına oturmaya çalışırım....
SİVİL HAVACILIK
MHP’den Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına Süper Teklif
MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü TÜRKKAN, Cengiz Topel Havalimanını canlandırma ve daha kullanışlı hale getirilebilmesi için Ulaştırma Bakanı Elvan'a farklı bir teklifte bulundur. Bakan Lütfi ELVAN'a...