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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Liseleri
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- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
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Uçak Bileti En Geç Ne Zaman Alınmalıdır?
En uygun uçak bileti için aylar öncesinden rezervasyon mu yapılmalı, yoksa son dakika fırsatları mı kovalanmalı? İşte bu soruların cevapları seyahatseverler için en uygun...
HAVACILIK FİLMLERİ
ÖNEMLİ BİLGİLER
Uçakların İçi Ne Kadar Temiz?
Uçakların içininin ne kadar temiz olduğu hem seyahat eden yolcular için hemde orada çalışan personel için büyük bir önem arz etmekte. Bir havayolu uçağı...
YAZARLAR
ATC Hatası Sonucu Çarpışan 2 Uçak
Havacılık tarihinin en korkunç ve en üzücü kazlarından biri Bashkirian Airlines'a ait bir tupolev TU-154M tipi yolcu uçağı ve DHL'ye ait bir Boeing 757-23APF...
Uçak Kazası ve Olayın Son Tanığı
Eastern Air Lines’a ait Lockheed l-1001 Tristar tipi yolcu uçağı talihsiz bir şekilde piste yaklaşırken bataklığa çakıldı. Kazanın bilançosu ağırdı. 176 kişi bulunan uçaktan...
Santa Cruz Havaalanı Uçakların Çarpışması
Olay 27 mart 1977'de, Kanarya Adalarında bulunan Santa Cruz Havaalanında gerçekleşiyor. Yolcu dolu iki jumbo jetinin çarpışması sonucu, inanılmaz bir facia yaşanıyor. Yoğun sisin,...
Flux Valve Nedir?
Dünyanın manyetik alanından erkilenerek manyetik kuzeye göre yön bilgisi veren alettir. Uçakta kanat uçlarına birer tane yerleştirilmiştir. Sebebi uçağın manyetik alanından etkilenmemesi içindir. Flux Valve'ler sökülüp...
SOYADI GİBİ ÇALIŞAN BAKAN: BİNALİ YILDIRIM
Bu yıl İş Dünyası Vakfı tarafından "Yılın Bakanı" seçilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırımı mercek altına aldık… Başarısını güven ve istikrara bağlayan Sayın...
SİVİL HAVACILIK
Havacılık Festivali Programı Belli Oldu, Neler Yok ki..!
Türkiye'nin nefes kesen havacılık festivali bu yıl da adından sıkça söz ettirecek. Festivale sayılı günler kaldı. TATCA tarafından hazırlanan festivalde yok yok. Her havacının...