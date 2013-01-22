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Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor
Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye'ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ 1906 yılında...
12 Yaşında İnanılmaz Yolculuk
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti. BİLETİM...
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- Havacılık Liseleri
- Havacılık Müzeleri
- Havacılık Okulları
- Havacılık Personeli
- Havacılık Tarihi
- Havacılık Üniversiteleri
- Hezarfen Dünya Turu
- Magazin
- Önemli Bilgiler
- Operatör Doktor Cem KARAS
- Röportajlar
- Senai Demirci
- Sivil Havacılık
- Sportif Havacılık
- Uçak Kazası Raporu
- Uzay
- Yazarlar
Daha fazla
Dünya’da En Fazla Flört Uçakta Yaşanıyor
İngiltere merkezli uçak bileti satan Skyscanner sitesi, ilginç bir araştırmaya imza attı. Havacılık alanında yapılmış en ilginç araştırmalardan biri de uçakta yolcuların birbirleriyle flört etmeleri, bakışmaları ve...
HAVACILIK FİLMLERİ
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Havacılıkta Bilmeniz Gereken Terimler
A (ALFA) ABN Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı) ACC Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol) ACFT-A/C Aircraft (Uçak) ACN Aircraft Classification Number...
YAZARLAR
Uçak İçerisindeki Olağan Üstü Durumlar
Hangi meslekte olursa olsun mesleğin icra edilmesi sırasında emergency durumlarla, beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Birçok meslek gurubunda müdahale etmeden gerekli birimlere haber verilir ve onay alındıktan sonra...
Sivil Havacılık Mezunları Haklarını Arıyor!
Son yıllarda Sivil Havacılık Mezunlarının artarak yaşamış oldukları mağduriyetler öğrencileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ayağa kaldırdı. Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Üniversitesi Sivil...
Biz Sadece Fiziksel Bedenden İbaret Değiliz | Dr. Ceyhun Nuri
Biz Sanıldığı gibi sadece fiziksel bedenden ibaret değiliz. Bu taşıdığımız vücudun arkasında elektriksel ve enerji bedenimiz mevcut. Ve bu bedenler arasında uyumu sağlayan birde bilgisel boyut var. Eğer...
Başak Miller İle Biraz Olsun Rahatlamak İster Misiniz?
Türkiye'de son zamanlarda yaşanan yoğun gündemi kaleme alan Başak Miller kenine has üslubu ve büyüleyici yorumu ile “Do I want to live in Turkey?” An...
Vizyonumuzu ve Ekibimizi Yeniledik!
Güzel günler gördük. Mutlu ve umutlu günler. Ama güzel günler bitti ne yazık ki. İş gene geldi dayandı La Fontaine’in “karıncayla ağustosböceği” hikâyesine. Yaşadıklarımız “ağustosböceğinin yazı” gibi geride kaldı, “kış” kapıya dayandı ve bir...
SİVİL HAVACILIK
Uçaklara Lazer Tutmadan Önce İyi Düşünün!
İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişe geçen uçaklara zaman zaman yapılan lazer tacizlerine en ağır darbe SHGM'den geldi. Uçuş güvenliğine ciddi bir tehdit olan lazer tacizleri uçakların düşmesine neden...