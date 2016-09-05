Lübnan’ın başkenti Beyrut’un en büyük mülteci kampı Burc El-Beracine’den 31 Ağustos’ta kaçan Filistinli Halid Velid El-Şabti (12), ertesi gün Beyrut Refik El-Hariri Havaalanı’na gitti.

BİLETİM ANNEMDE DİYEREK GEÇTİ

Pasaport kontrolünde “Annemin pasaportuna kayıtlıyım” diyen ve önünden geçen kalabalık bir aileyi gösteren El-Şabti, uçağa girişinde de “Biletim annemde” dedi. Lübnan Middle East Havayolları’na ait 267 sefer sayılı uçağına binmesinin ardından kalkışa kadar tuvalette bekleyen El-Şabti, çıkınca boş bir koltuğa oturdu. Ancak hostesler biletli yolcuları sayınca El-Şabti’nin kaçak olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL’A İNDİKTEN SONRA GERİ GÖNDERİLDİ

Küçük yolcu, İstanbul’a inişinden birkaç saat sonra yine aynı uçakla Beyrut’a geri gönderildi. Middle East Havayolları Genel Müdürü Muhammed Şahabeddin, “Bu durum kendi adımıza açık bir ihmalin göstergesi” dedi. Uzmanlar, IŞİD’in terör saldırılarında çocukları kullandığını belirterek, olayı “Akıl almaz bir güvenlik zafiyeti” diye yorumladı.