ABD Donanmasının 13.000.000.000 $ Değerindeki Uçak Gemisi

Fotoğraflarda görülen uçak gemisi USS Gerald R. Ford ABD Donanmasının Ford sınıfındaki en yeni uçak gemisidir. Tüm aşamalardan başarıyla geçen USS Gerald R. Ford ABD Donanmasına 2017 yılında katılması bekleniyor. Bu gemiden sonraki Ford serisi gemi ise 2020 yılında tamamlanacak.

Dünyadaki ilk büyük uçak gemisi, Ford tarafından Nimitz ismiyle 1975 yılında tasarlandı.

Kaptan John F. Meier, Susan Ford Bales ve Newport News Gemi Başkan Yardımcısı Rolf Bärtschi Gerald R. Ford taşıyıcı gemiye mürettebatla birlikte hareketini 7 metrelik pasta kesimi yaparak kutladı.