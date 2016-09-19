ARTIK NORVEÇ TANITILMAYACAK

Norveç Turizm Bakanlığı, ülkeye gelen turist sayısı patlayınca gelecek yıl için tanıtım bütçesini kıstı. Fiyort olarak bilinen dar ve derin körfezleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Kuzey Avrupa ülkesinde turistik bölgelerin tamamındaki oteller doldu.

Başlıca turizm şirketlerinden Fjord Norway’in yöneticisi Kristian Jorgensen, “Bu sene talep beklentilerin çok üstünde, gerçekten inanılmaz. Öyle ki bazı günler, Geiranger ve Flam gibi küçük kasabalarımıza turist sığdıramadık. Turistik yerlerin sayısı az fakat artırmaya da çabalamıyoruz” dedi.

Ziyaretçiler 5 kat arttı

Küçük kasabalarında trafik sıkışıklıkları görülmeye başlanan ülkede, Trolltunga (Troll Dili) isimli turistik bir burunda son 5 yılda ziyaretçi sayısı binden yüz bine sıçradı.

Preikestolen (Minber Kayası) adlı turistik bölgeye ise 2009 yılında 60 bin kişi giderken bu sene kayayı 300 bin kişi ziyaret etti.

Frozen etkisi

Jorgensen, turist sayısındaki sıra dışı artışın başlıca nedenlerinden birinin, Disney’in çizgi filmi Frozen olduğunu söyledi.

Çizgi filmin konusunun geçtiği Arendelle isimli hayali ülkenin Norveç baz alınarak kurulduğunu belirten Jorgensen, “Frozen filminin etkisi büyük. Fiyortlarda geçen, tarihin en başarılı animasyon filmi, özellikle ABD’de yaşayan çocuklu ailelerin dikkatini buraya çekti” diye konuştu.

Nüfus 215, 700 bin turist geliyor

Geiranger ve Flåm isimli kasabalarda bulunan fiyortlar, UNESCO’nun kültür mirası listesinde. Bu yerleri ziyaret eden turist kafilelerini taşıyan gemilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Geiranger kasabasının nüfusu 215, fakat yılda 700 bin turist geliyor. Köyün kendi turizm bürosu var. Büro yöneticisi Ove Skylstad, “Temmuz ayı boyunca otellerimizde sadece iki boş oda vardı” diyor.

Turizmciler şimdi sadece yaz aylarında değil, diğer mevsimlerde Norveç’e turist çekmenin peşinde. Bu nedenle turizm ajansları otel ve liman işletmecilerini Temmuz ve Ağustos fiyatlarını yükseltip turistleri başka aylarda getirmeye teşvik ediyor.

‘Instagram ve Facebook’un payı büyük’

Jorgensen yeni hedeflerinin çiçeklerin açtığı ve şelalelerin kar suyuyla coştuğu ilkbaharı turistle dolu geçirmek olduğunu söylerken, sosyal medyada turistlerin paylaştığı fotoğrafların da yeni turistleri çekmede çok etkili olduğunu altını çiziyor.

Jorgensen, özelliklke Instagram ve Facebook’ta Trolltunga ve Preikestolen fotoğraflarının başlı başına turist çeken öğeler olduğunu söylüyor.

Kaynak: Daily Telegraph