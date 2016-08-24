Havalimanında ‘Kalaşnikof Mağazası’

Kafamda canlanan:

Havalimanına indim, elimde pembe bavulum, gözümde dev güneş gözlüklerim. Pembe bavulum kabin boy olan, diğerini bagaja vermiştim. Henüz almadım. Biraz oyalanmak için salına salına gezerken, bir anda ‘Kalaşnikof Mağazası’nı görüyorum. Ağır hareketlerle gözümdeki güneş gözlüklerini çıkarıp, şaşkınlıkla ağzımı hafif bir biçimde açıyorum. Bu gördüğüm gerçek olabilir mi?

Yanımdan Bond filminden fırlamış olduğunu düşündüğüm müthiş seksi, Rus bir kadın geçiyor. Düşünmeye başlıyorum, ‘James Bond buralarda mıdır ki?’ 007 olan…

Gözlüklerimi yeniden takıp, pembe bavulumla mağazaya giriyorum. Hemen silahların olduğu bölüme ilerleyip, gözüme bir tanesini kestirerek, ‘Afedersiniz, şu baştan üçüncünün fiyatını öğrenebilir miyim?’ diye soruyorum. Ardından hangi bankaya, kaç taksit yaptıklarını öğreniyorum. Benim bankaya 12 taksit yapıyorlarmış, ‘e iyi’ diyorum.

Mağaza çalışanı gülümseyerek soruyor, ‘Paket mi olsun, burada mı sıkarsınız?’

Kafamda canlanmasına sebep olan:

Rus haber ajansı RIA Novosti’de yer alan habere göre, Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Kalaşnikof, Moskova Şeremetyevo Havalimanı’nda “mağaza” açtı.

Havalimanında silah satmak.

AA’nın haberine göre, Mağazanın açılışında bir konuşma yapan Kalaşnikof şirketinin Pazarlama Direktörü Vladimir Dimitriyev, “Rusya denilince akla ilk gelen markalardan biri Kalaşnikof’tur. Bu nedenle Rusya’dan ayrılacak herkese buradan bir hatıra vermek istedik” ifadelerini kullandı.

Kalaşnikof’un yüzde 51 hissesi Rus devletine ait.

Havalimanının ikinci katında yer alan mağazada, çanta ve kıyafet gibi hatıra ürünlerinin yanı sıra bazı silahların da satılmaya başlanması, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

Mağazaya uğramayı düşünen ama silahlardan anlamayan varsa, AK-47 en çok tercih edilen modelmiş. Mağazaya uğramayı düşünen ve bu tür silahlardan çok iyi anlayan varsa, ne diyelim, ‘sıkmasa bari’.

EZGİ ÖZKURT-GAZETEMSİ