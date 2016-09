TÜRK Hava Yolları [THY], eğitimde kullanmak üzere Havelsan’dan Boeing 737NG Yolcu Uçağı Simülatörü alacak. Yazılı ve görsel basında yer alan haberlere göre THY, 27 Kasım 2o15 günü gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısından alınan karar çerçevesinde Havelsan’dan filosundaki Boeing 737 Next Generation [NG] Yolcu Uçakları için Tam Uçuş Simülatörü [TUS] satın alacak. Bugüne kadar yazılım yoğun sistem ürünleriyle daha çok askeri alandaki çözümleriyle bilinen Havelsan, bu Proje ile dünyada bu pazarda imalat yapabilen az sayıdaki şirketten biri olacak. THY ve Havelsan Boeing 737NG Uçaklarından sonra ileriki yıllarda filoda yer alan diğer uçak tiplerine yönelik TUS çözümleri konusunda da iş birliği yapmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz Aralık’ta Anadolu Ajansı’na bir demeç veren Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi ATALAY, askeri alanda geliştirilen teknolojilerin sivil alana aktarıldığı pek çok çözüm ve ürünleri bulunduğuna dikkati çekti ve bu ürünlere son olarak bir simülatör eklediklerini belirtti. Simülatör konusunda dünyanın en hızlı büyüyen havayollarından biri olan THY ile iş birliğine gittiklerini aktaran ATALAY, bugüne kadar kendi pilotlarını eğitmek için kullandığı simülatörlerin tamamını yurt dışından temin eden THY ile bir Boeing uçak türü için sivil simülatör üretmek üzere anlaşma yaptıklarını söyledi. ATALAY şöyle konuştu: “THY için, Boeing türü bir uçak için ilk defa sivil simülatör yapıyor olacağız. Bunu da rakiplerimizden çok daha uygun fiyata yapacağız. Rakiplerimiz dünyadaki en büyük üç firmaydı. Biz onların fiyatına ve teslim tarihine bu işi vermeyi taahhüt ettik. Çok kısa süre içinde, yaklaşık 11-12 ay içerisinde bu ürünü teslim etmiş olacağız.” THY ile yaptıkları iş birliğinde vizyonlarının simülatör satmanın ötesinde olduğunu vurgulayan ATALAY, şunları kaydetti: “THY üst yönetimiyle de görüştük, inşallah yakında yeni bir projeyi hayata geçiriyor olacağız. Ellerindeki mevcut simülatör ve yeni üreteceğimiz simülatörü de içeren ortak bir eğitim merkezi yapmayı ve buradaki eğitimi, imkanları tüm dünyanın pilotlarının eğitim ihtiyacını karşılamak üzere kullanmayı hedefliyoruz.”

DSEi 2015 Fuarı sırasında görüşme fırsatı bulduğumuz bir Havelsan Yetkilisi; THY’nın iki B737NG, bir A320 ve bir A330 olmak üzere toplam dört TUS ihtiyacı tanımladığını, Havelsan’ın da kendi öz kaynaklarıyla [2o Milyon TL] finanse ettiği bir çalışma altında FAA Seviye D [Level D] uyumlu olacak bir B737NG TUS geliştirmekte olduğunu belirtmişti. Şirket yetkilisi üretimine başladıkları simülatörü 8-9 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini anlatmıştı.

Havelsan geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Kuvvetleri için F-16 Blok 40/50/50+, F-4E 2020, T-38M, KT-1T ve CN235-100M, Türk Kara Kuvvetleri için S-70A28D/DSAR ve AS532 Cougar ve Türk Deniz Kuvvetleri için S-70B SeaHawk TUS ve Tam Görev Simülatörleri [TGS] ile Kısmi Görev Simülatörleri [KGS] geliştirmişti. Halen KKK için T129 ATAK Helikopteri Simülatörleri [TAI ile iş birliği içinde bir TGS ve bir KGS, ancak pilot ve nişancı/co-pilot için iki ayrı simülatörün üretilmesi gerektiğinden dört ayrı kabin yer alacak] üzerinde çalışan ve CH-47F Chinook Simülatörü için sipariş bekleyen Şirket Jandarma Genel Komutanlığı [JGnK]’nın modernize edilmiş sayısal kokpite sahip S-70 Black Hawk Simülatörü ihtiyacı için de seçilmiş durumda. Havelsan aynı zamanda TAI ile Özgün Helikopter Mühendislik Simülatörü [SEL’nın bir üstü olarak tanımlanan simülatörün helikopterin geliştirme sürecinde önemli bir rol oynaması bekleniyor] konusunda sözleşme çalışmalarına devam etmekte. F-35 MTU/JSF ile modernize edilecek ve F-35 Entegre Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya’daki 7’nci Ana Jet Üssü [AJÜ]’nün F-35’e yönelik projelendirme çalışmalarını yürüten Havelsan, F-35 Entegre Eğitim Merkezi’nin inşası, yerleştirilecek simülatörlerin üretimi ve kurulumu ile işletiminde de görev alacak. Şirket ayrıca Lockheed Martin [LM] ile birlikte F-35 Simülatörü konusunda çalışmalar yapıyor. Kurulacak F-35 Simülatörleri önümüzdeki yıllarda F-16 Simülatörleriyle de entegre edilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı [HvKK]’nın tüm TUS ve TGS ihtiyacını karşılayan Havelsan, altı ayrı üste konuşlu beş F-16 Blok 40/50/50+ TGS [sözleşmesi IDEF ‘15 Fuarı sırasında imzalanan 6’ncı simülatörün 2o17 sonlarında teslim edilmesi bekleniyor], 17 Silah ve Taktik Eğiticisi ve bir İleri Hava Kontrolör Eğiticisi olmak üzere en son teknolojinin kullanıldığı değişik sadakat seviyelerindeki toplamda 23 [4’üncü AJÜ’ne yerleştirilecek 6’ncı F-16Sim TGS ile 24’e çıkacak] F-16 simülatörünü, 1’inci ve 7’inci AJÜ’nde konuşlu F-4E 2020 Uçuş ve Silah Sistemi Eğitim Simülatörleri ile birlikte yüksek seviyeli mimari [HLA] kullanarak TSK-Net üzerinden şebekeli ve gerçek ortamda, eş zamanlı görev yapabilecek şekilde birbirine bağlamıştır. T-38M ve KT-1T Simülatörleri muharip uçak olmadıkları için bu ağa dahil edilmemişlerdir. İlerleyen süreçte şirket ‘live, virtual and constructive training’ yaklaşımı altında Barış Kartalı Simülatörü [Yer Destek Simülatörü] ile EHTES [ACMI Podu ile gerçek uçakların tehdit simülatörleri ile birlikte uçabilmesi sağlanacak]’ni da bu simülatör ağına bağlayacaktır. Bir sonraki aşamada ise bu simülatör ağının önce HvKK Komuta Kontrol Sistemine [HvBS ve Eskişehir’deki Hava Harekat Merkezi’ne] müteakiben de JFACC [Joint Forces Air Component Command]’na bağlanması suretiyle bütünüyle bir ‘Train As You Fight’ konseptinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Kore Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere Güney Kore’ye CN235-100M TUS ihracatı gerçekleştiren Havelsan ayrıca Mayıs 2o13’te başlayan proje altında Katar Hava Kuvvetleri için AW139 Helikopteri TGS üretmiş ve teslimata hazır hale getirmiştir. Şirket Katar Hava Kuvvetleri için, içerisinde bir TGS, bir KGS, bir Arka Kapı Makineli Tüfek ve Vinç Operatörü [Arka Kabin] Eğitim Sistemi ve Taktik Kontrol Merkezi’nin yer alacağı bir AW139 Helikopteri Simülatör Merkezi de kuracaktır.

Havelsan SKYFE Kabin İçi Eğlence Sistemi için EASA Onayını Aldı

HAVELSAN ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ [THY Teknik] iş birliği ile tamamen milli olarak üretilen ve ilk olarak Boeing 737-800NG Yolcu Uçağı üzerinde denenen Kablosuz Kabin İçi Eğlence Sistemi [Wireless IFE-SKYFE] için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı [EASA]’ndan gerekli onayı aldı. EASA Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte SKYFE’ye seri üretim yolu da açılmış oldu. Diğer yandan uluslararası geçerliliği olan EASA Sertifikasyonu sayesinde SKYFE yerli ve yabancı birçok havayolu tarafından da kullanılabilecek bir ürün haline gelmiştir.

Türkiye’de geliştirilen ilk yerli Kabin İçi Eğlence Sistemi olan SKYFE, yolcuların kişisel elektronik cihazlarına IOS, Android ve web uygulamaları üzerinden kablosuz bağlanarak uçuş süresince kullanıcılarına kaliteli zaman geçirme imkanı sunacak.

Sistem, Havelsan ve THY Teknik’in Sivil Havacılık Sektöründe de yükselen yerli katkısının başarılı örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Stratejik İş Birliği Anlaşması kapsamında Havelsan ve THY Teknik’in üç yıldır üzerinde çalıştığı sistem ilk olarak THY’nın JFO kuyruk numaralı B737-800NG tipi ‘Edirne’ isimli yolcu uçağında test edildi.

İlk prototip geliştirme, entegrasyon ve uçak içi yer testlerinin tamamlandığı çalışmaların ardından alınan EASA onayı, Türk Sivil Havacılığı için bir kilometre taşı olma özelliğine sahip…