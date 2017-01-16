La Force Sudan Etikilenmeyen Parke

Hijyenik ve uzun ömürlü La Force parkeler ile estetiğin ayak izleri tüm yaşam alanlarında… LF2-LF3-LF4-LF5-LF6-LF7-LF8 kategorilerinde 7 farklı koleksiyon seçenekleriyle incelikli bir zevki yansıtan parkeler her tarza uygun ürünler barındırıyor. Hemen keşfedin!
Sudan Etkilenmez
Bakım ve temizlik kolaylığı sağlar. Uzun ömürlü üründür, su basması, nemden deformasyon oluşmaz. Islak zemin gerektiren banyo gibi alanlara uygulanabilir.
Alev Almaz
La Force içerisinde barındırdığı Mermer Tozu ve Cam Elyaf sayesinde alev almaz ve yangın yayılmasını önleyici özelliğe sahiptir.
Ses Çıkarmaz
Malzemenin yoğun oluşu nedeniyle topuk sesini azaltır. Ses ve ısı yalıtımını sağlar. Geri dönüştürülebilir, doğa dostudur. Uygulaması son derece basittir.
Çizilmez ve Leke Tutmaz
Dayanıklılığı testlerle kanıtlanan La Force, Pur takviyesi sayesinde kolay kolay çizilmez ve leke tutmaz. İlk günkü şıklığını uzun yıllar korur.
KOLAY UYGULAMA. SÜPER DAYANIM.
La Force, yüksek aşınma dayanımı, dayanıklılık, uzun ömürlülük ve hijyen gibi faydaları, estetik mekanlar yaratmanıza izin verecek renkler, dokular ve boyutlarda sunan parkeler ile endüstriyel alanlardan, yoğun trafikli alanlara kadar bir çok mekana imzasını atıyor.
Farklı tarzlardaki duvar ve yer parkeleri koleksiyonları kullanıldığı mekanlara değer katıyor. Geçmişin izlerini taşıyan desen, renk ve dokuları bugünün tasarım trendleriyle buluşturarak ilham veren atmosferler yaratıyor.
Adres: Sahil Mh. Liman Cd. No:132 (41090) Başiskele/KOCAELİ
Telefon: +90 262 343 20 60
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