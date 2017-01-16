La Force Sudan Etikilenmeyen Parke

Dayanıklılığı testlerle kanıtlanan La Force, Pur takviyesi sayesinde kolay kolay çizilmez ve leke tutmaz. İlk günkü şıklığını uzun yıllar korur.

KOLAY UYGULAMA. SÜPER DAYANIM.

La Force, yüksek aşınma dayanımı, dayanıklılık, uzun ömürlülük ve hijyen gibi faydaları, estetik mekanlar yaratmanıza izin verecek renkler, dokular ve boyutlarda sunan parkeler ile endüstriyel alanlardan, yoğun trafikli alanlara kadar bir çok mekana imzasını atıyor.

Farklı tarzlardaki duvar ve yer parkeleri koleksiyonları kullanıldığı mekanlara değer katıyor. Geçmişin izlerini taşıyan desen, renk ve dokuları bugünün tasarım trendleriyle buluşturarak ilham veren atmosferler yaratıyor.