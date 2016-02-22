Türkiye’nin nadide donuk pasta markalarından ‘Milano Cakes’ markasının lezzetleri dilden dile dolanıyor. Dondurulmuş pasta sektöründeki gücünü modern yüzyıla da taşıyan Milano Cakes markası, kendisini zaman ve mekan kısıtlamasından soyutlayabilen ender bir örnek oluşturuyor. Aynı anda hem geleneği hem geleceği temsil edebilme kabiliyetine sahip Milano Cakes, uzun hayat yolculuğunda, toplumun sosyolojik ve ekonomik gelişmelerine paralel yeni anlamlar kazanan bir marka. Öyle ki, markanın yenilenip değişmesi hiç bitmeyen bir yolculuğa benziyor.

Şirket yöneticileri için Milano Cakes markası donuk pasta ürünlerinin ‘alamet-i farikası’ olmaktan öte, bir değerler bütünlüğünü de ifade ediyor. Kurulduğu günden beri sanayicilik, yönetim, pazarlama, ticaret, reklam, toplumla ilişkiler konusunda da Milano Cakes adıyla oluşturulan kurum kültürü ve ilkeler, Milano Cakes adını bir markadan daha fazlası haline getiriyor.

Donuk Pasta

Milano Cakes donuk pasta ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılamayı temel prensipleri haline getirmiş.

Bu güne kadar yaptığı donuk pasta işlerinin kusursuzluğu müşterileri ile olan ilişkilerinde devamlılığı beraberinde getirmiştir. Birçok müşterisinin donuk pasta konusundaki gereksinimlerini her seferinde Milano Cakes ile karşılamaları sözlerinizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

İşlerinde büyük, küçük, getirisi yüksek veya az diye hiçbir sınıfa koymadan yanlızca müşterinin Milano Cakes’e bir emaneti ve tamamlamamız gereken bir görev olarak düşünüp yapması profesyonelliğin en büyük göstergesidir.

Milano Cakes Gıda Güvenliği Politikası