Rolls-Royce Türkiye’de Üretime Başlıyor

Rolls-Royce CEO’su Warren East Türkiye’ye geldi, önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir görüşme yaptı.

JET MOTORU SİSTEMLERİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ

1906 yılında kurulan İngiliz Rolls-Royce tüketiciler tarafından daha çok ürettiği lüks otomobillerle tanınıyor ancak şirket ürettiği jet motoru ve sistemleriyle havacılıkta dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’YE YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Firmanın bünyesinde 50 bini aşkın kişi çalışıyor. Görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre Türkiye’de önemli yatırımları bulunan dev şirketin, önümüzdeki dönemde planladığı yeni yatırımlar konuşuldu.

MİLLİ JETE TALİP OLDULAR

Rolls-Royce 2023’te ilk uçuşunu yapması beklenen milli savaş jeti projesine talip oldu. Rolls Royce yetkilileri uçağın motorunun yüzde 100’e yakınını da Türkiye’de üretebileceklerini ifade ederek projede yer almaları durumunda Türkiye’de bir jet fabrikası kuracaklarını belirtmişti. Türkiye’nin şirketin öncelikli pazarları arasında 4’üncü olduğu belirtildi.

FİRMANIN 8. TEKNOLOJİ MERKEZİ TÜRKİYE’DE KURULACAK

Havacılıkla ilgili Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’de yürütmeyi planlayan Rolls Royce, İngiltere, ABD ve Singapur’dan sonra 8. Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi’ni (AMTC) Türkiye’de kuracak.

Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut Rolls Royce’nin Turkiye ve dunyadaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Buna göre dünyada 50 bin çalışanı bulunan Rolls Royce, Türkiye’de kuracağı jet fabrikası ve Ar-Ge merkezlerinde istihdama katkıda bulunacak.

Öte yandan Türkiye’de kurulacak merkezde uçak parçalarının da üretildiği 3D yazıcı gibi ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin de planlandığı öğrenildi.