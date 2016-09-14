Türkiye’nin En Büyük Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sitesi



Semper olarak kuruluşumuzdan bu yana sunduğumuz %100 güvenli alışveriş imkanı ile her gün onlarca paketi müşterilemize sorunsuz olarak teslim ediyoruz.

İkliminizi Baştan Yaratın

Evinizin ihtiyacı olan her şey, artık kapınızda. Duvar boyasından tabloya, banyo bataryasından abajura kadar evinizi baştan yaratabileceğiniz tüm yapısal ve dekoratif ürünleri en iyi fiyat garantisiyle sunmaya devam ediyoruz.

En Ucuz Fiyat Garantisi

Semper üzerinden satın aldığınız tüm ürünleri Türkiye online piyasasındaki en iyi fiyat ile satın alırsınız.

%100 Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin her koşulda memnuniyeti bizim garantimiz altındadır. Siparişinizle ilgili herhangi bir sorun yaşamamanız için Semper ekibi tüm gücüyle çalışmaktadır. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda bize her türlü konuda İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

21 Gün Ücretsiz İade

Siparişlerinizi Semper iade koşullarını sağlaması halinde, ürün teslimini takip eden 21 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. İade koşulları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Mağazada Ödeme

Ürün sayfasında “Mağazada Ödeme” seçeneği olan ürünleri bu şekilde sipariş verebilir ve mağazamızda nakit olarak ödemesini yapabilirsiniz.

Uzman Kadromuz Hizmetinizde