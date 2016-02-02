Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Twitter Adresi ‏ @ SHGM hesabından başlatılan, “Uçak Teknisyenliği eğitimi veren 4+1 yıllık SHYO’llarının Uçak Bakım Mühendisliğine DÖNÜŞÜMÜ hakkında ki düşünceniz?” anketinde kesin sonuçlar belli oldu.

7.664 kişinin takip ettği twitter hesabındaki ankete 1.393 kişi katıldı. Ankete katılanların %81’i SHYO’ların Mühendisliğe Dönüşmesini istedi. %14’ü Aynen Kalmasını istedi. %5’lik kesim ise Fark Etmez seçeneğini işaretledi.

Yaptığı paylaşımların sonucunu bugüne kadar göz önünde bulundurmayan ya da bulundurmak istemeyen SHGM yetkililerinin en azından bu anketi dikkate almaları gerekmektedir.

SHYO Mezunları ile SHGM arasındaki kavgalı ilişki ve tartışmaların iki tarafın yararına gelişmesi için bu anketteki sonuçların sektörel ve eğitimsel risklerin de hesaba katılması gerekmektedir.

TYP programı açıp teknisyen yetiştirmek isteyen varsa buyursun açsın. Buna saygı duyarız. Fakat 4+1 yıl eğitim alan öğrencileri susturmayı, haklarını ve itibarlarını ellerinden almayı aklından geçiren varsa; yeni Hezarfenlerin korkusuzca meslekleri için nöbet beklediklerini hatırlatmayı bu vesileyle tarihi bir görev sayarız.