Stork baca sistemleri ve enerji teknolojileri tic a.ş. üretimden , montaja, montaj sonrası periyodik bakım ve kontrol hizmetlerine kadar tüm süreçlerde müşterilerine en kaliteli hizmeti veren firma olma prensibi ile 2015 yılında kurulmuştur.

Firmanın kurucusu Mustafa Zekai YALLAGÖZ baca sektöründe 12 yılı aşan bilgi ve tecrübesini uzman kadrosu ile tek bir çatı altında toplayarak sektöre farklı bir kalite anlayışını getirmeyi hedeflemiştir.

Stork baca sistemleri tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlar da kurumsal yönetim, toplumsal sorumluluk anlayışı, çevreyi koruma prensiplerinin, insan sağlığını korumanın, iş güvenliğinin ve etik değerlerin ısrarlı bir uygulayıcısıdır.

Stork Baca Sistemleri Ürünleri: