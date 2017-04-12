Stork baca sistemleri ve enerji teknolojileri tic a.ş. üretimden , montaja, montaj sonrası periyodik bakım ve kontrol hizmetlerine kadar tüm süreçlerde müşterilerine en kaliteli hizmeti veren firma olma prensibi ile 2015 yılında kurulmuştur.
Firmanın kurucusu Mustafa Zekai YALLAGÖZ baca sektöründe 12 yılı aşan bilgi ve tecrübesini uzman kadrosu ile tek bir çatı altında toplayarak sektöre farklı bir kalite anlayışını getirmeyi hedeflemiştir.
Stork baca sistemleri tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlar da kurumsal yönetim, toplumsal sorumluluk anlayışı, çevreyi koruma prensiplerinin, insan sağlığını korumanın, iş güvenliğinin ve etik değerlerin ısrarlı bir uygulayıcısıdır.
Stork Baca Sistemleri Ürünleri:
- Tek Cidarlı Baca Sistemleri SSW
- Çift Cidarlı Baca Sistemleri SDW
- KASKAD & YOĞUŞMALI BACA SİSTEMLERİ SSWW
- ÇAMAŞIR VE ÇÖP ŞUTLARINDA SEPERATÖR SİSTEMİ
- Kendi Kendini Taşıyan Baca Sistemleri SSS
- YÜKSEK SICAKLIK VE YÜKSEK BASINCA DAYANIMLI BACA SİSTEMLERİ
- Stork baca uzman kadrosu ile sizin için en verimli ve ekonomik bacayı tasarlayıp uygulayarak size zaman ve para kazandırır
- Stork baca gaz dağıtım ve kamu kuruluşları nezdinde ki şartnamelere ve süreçlere tamamen hakim olduğu için hızlı ve kolay gaz açılışları ile size itibar ve sadık müşteriler kazandırır
- Periyodik bakım ve kontrol hizmetleri yapılan her bir baca uygulaması düzenli olarak kontrol edilerek yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlanır
- Avrupa standartlarına göre yapılan tasarım uygulamaları ile sistem verimi maksimuma çıkartılır
- Uzman kadrosu ile tasarımdan , uygulamaya her aşamada profesyonel yaklaşım ile yapılan her işin gurur duyulan bir referansınız haline gelmesi sağlanır
- Sunulan çözüm ve öneriler ile en güvenilir çözüm ortağınız olarak iş yükünüzü sizinle paylaşarak azaltıp diğer işleriniz için zaman kazandırırız
Yukarıda belirtilen maddeleri kısa olarak böyle de tanımlayabiliriz
- Şartname ve süreçlere hakimiyet ile Hızlı ve kolay gaz açılımı
- Zaman ve para tasarrufu
- Prestij
- Sadık ve memnun müşteriler
- Marka imajı
Stork baca amaç: ısıtma ve proses yanma sistemlerinin en önemli ama bir o kadar da da farkında olunmayan baca sistemlerinin fayda ve maliyet analizini yapabilecek son kullanıcı bilincini uyandırmak. Bacanın markalaşabilen bir ürün olduğunun farkındalığını yaratmak için tüm iş süreçlerinde optimum fayda minimum maliyet sloganını iş ortaklarına yaşatmak