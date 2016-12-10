Uçağa Binmeden Önce Neden Su İçilir?

Ulaşımda sık tercih edilen uçak yolculuklarının bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini açıklayan Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Medikal Estetik Hekimi Dr. Sibel Özgül, alınacak basit önlemlerle sağlıklı seyahatin mümkün olduğunu belirtti..

Uçak yolculukları sırasında uçağın elektrik sisteminden kaynaklanan manyetik alan söz konusudur ve özellikle mürettebat olmak üzere yolcular da bu manyetik alana maruz kalır. Buna basınç farkı, ısıtılan ya da soğutulan havanın sirküle edilmesi, jetlag oluşumu da eklenince uçak yolculuklarının vücut üzerindeki olumsuz etkileri daha da artar.

Uçuştan önce 2 litre su için ve C vitamini alın

Bu durumun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını ifade eden Dr. Sibel Özgül, sağlıklı kişilerin de uçağa binmeden önce özellikle 2 litre su içmelerinin önemli olduğunu belirtti. Bol su içmenin yanında uçuştan önce 2 gram ve yolculuk ortasında 1 gram olmak üzere toplam 3 gram; okyanus aşırı uçuşlarda ise uçuştan önce 2 gram, yolculuğun ortasında 1 gram ve sonuna doğru 2 gram daha olmak üzere toplam 5 gram C vitamini alınması vücudumuzun bioritmini koruyarak olumsuz etkileri azaltacaktır. C vitaminine ilave olarak alınan 200 mcg Selenyum’un da benzer şekilde faydaları olacaktır.

Dolaşım sorununuz varsa uçuş öncesi bebe aspirini alın

Dolaşım sorunu olanların mutlaka, sağlıklı bireylerin de uzun uçuşlardan önce ayrıca bebe aspirini kullanmaları gerekir.

Bağışıklık sisteminin korunduğu uçuşlarda kişinin bioritmi korunduğundan daha az yorgunluk olacağına da vurgu yapan Dr. Sibel Özgül, bu yöntemin özellikle kış döneminde gribal enfeksiyonlara karşı da uçuş sırasında ek koruma sağlayacağını söyledi.