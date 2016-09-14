1990’lı yılların başlarından bu yana uçaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Bu tarihten önce yolcu uçaklarının içinde sigara içilen ve içilmeyen bölümler bulunurdu. Yolcu, Check-in sırasında buna göre koltuk seçimini yapardı. Uçaklarda sigara içilmesi tamamen yasaklandıktan sonra koltukların dirseklerindeki küllükler sökülerek uygun bir kapakla kapatıldılar, yeni üretilen koltukların kollarına hiç konmamış olmasına karşın, uçak tuvaletlerinin kapılarında küllük bulundurulması zorunludur. Bunun yasal nedeni, ABD Sivil havacılık dairesi FAA’in yayınladığı 74-08- 09 nolu AD’dir.

Bu FAA AD’sinin ana dayanağı; 11 Haziran 1973 tarihinde Rio de Jenerio’dan Parise giden Brezilya Havayolları VARIG’in 820 uçuş numaralı, PP-VJZ tescil isimli B707 uçağında bir yolcunun arka tuvaletlerin birinde içtiği sigaranın izmaritini söndürmeden tuvaletteki kullanılmış kâğıt kutusuna atması sonucu çıkan yangın ve duman nedeniyle Paris’e 5km kala, full flap ve iniş takımları açık olarak, Saulx-les- Chartreux’da bir tarlaya emergency inişte kırım geçirerek 123 yolcusunun ölmesidir. Brezilya Parlamento Başkanı Filinto Müller ve bazı tanınmış isimler de bu kazada hayatını kaybetmişti. Bu kazada kokpitteki emergency çıkışları kullanan 10 ekip ve sadece 1 yolcu sağ olarak kurtulmuştu. Yangın ve duman kabinin arka tarafını sarınca, kabin ekibi ve yolcular ön tarafa birikmişlerdi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde ölenlerin çoğunun uçak düşmeden önce dumandan boğularak ölmüş oldukları anlaşıldı.

FAA, (uçak içinde sigara içilmesinin yasak olmasına rağmen) sigara yakan bir kişinin bunu, yangına sebep olmayacak şekilde bertaraf edebilmesi için, tuvalet kapılarında sökülebilir küllük bulunmasını şart koşmuştur. Aynı nedenle, uçak tuvaletlerinde atık kâğıt kutularının ve kapaklarının metal veya yanmayan bir malzemeden yapılmış olması, kapağın kapatıldığında mandal ile emniyete alınabilir olması, kağıt atma kapağının yaylı olarak kapanır olması ve bu özelliğin periyodik olarak her uçuş öncesi kontrol edilmesi ayrıca, atık kağıt kutusunun yakınlarında bir yerde yüksek ısıda kendiliğinden boşalacak bir yangın söndürücü tüpün monte edilmiş olması da yukarıda anılan AD gereğidir. Bir uçak tuvaleti bu şartları içermiyorsa o tuvaletin kullanıma açık tutulması yasaktır.