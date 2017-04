Uçaklarda EFIS Nedir?

EFIS uçak seyrüsefer sistemlerinin çoğunu göstermeyi amaçlar. Picth ve roll, seyrüsefer haritaları ve uçuş yolu bilgilerini renkli gösterir. Aynı zamanda hava hızı, ADF/VOR bilgilerini, ILS ve tutunma kaybı uyarı (stall warning) bilgilerini gösterir.

EFIS, uçuş gösterge sistemlerinden oluşur. Uçuş kompartımanında pilot tarafında iki adet (PFD ve ND) yardımcı pilot tarafında iki adet (PFD ve ND) olmak üzere dört tanedir. Ana uçuş göstergesi (Primary Flight Display – PFD) Seyrüsefer göstergesi (Navigation Display – ND)