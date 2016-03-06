Uçakta Cinsel İlişkiye Girdi

27 yaşındaki Jasper Garczynski isimli adam iç hatlar uçusu sırasında 16 yaşındaki bir kız ile cinsel ilişkiye girdiği için gözaltına alındı. Garczynski, daha sonra kefalet ile serbest bırakıldı.
UÇAK BANYOSUNDA CİNSEL İLİŞKİ
Master öğrencisi olan adam Phoenix’ten Salt Lake City’e uçtuğu sırada 16 yaşındaki bir kız ile uçak banyosunda cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.
16 YAŞINDAKİ KIZ “İLİŞKİYE GİRDİK” DEDİ
Fox 13 Now, haber sitesine göre 16 yaşındaki kızın polise Garzzynski ile cinsel ilikiye girdiği söylediğini belirtti.
BANYODA YAKALANDILAR
Yetkililer Garczynski’nin 16 yaşındaki kız ile ilişkiye girdiği banyoda yetkililer tarafından yakalandığını söyledi.
OLAY PİLOTA İLETİLDİ
Uçak Utah üzerinde uçtuğu sırada olay hakkında pilota bilgi verildiği ve pilotun olayı polise ilettiği belirtildi.
KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Olaydan sonra gözaltına alınan Garczynski perşembe günü kefalet ile serbest bırakıldı.