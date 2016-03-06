Uçakta Cinsel İlişkiye Girdi

27 yaşındaki adam, uçak banyosunda, 16 yaşındaki bir kız ile cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olaydan sonra gözaltına alınan adam daha sonra serbest bırakıldı.

27 yaşındaki Jasper Garczynski isimli adam iç hatlar uçusu sırasında 16 yaşındaki bir kız ile cinsel ilişkiye girdiği için gözaltına alındı. Garczynski, daha sonra kefalet ile serbest bırakıldı.

UÇAK BANYOSUNDA CİNSEL İLİŞKİ

Master öğrencisi olan adam Phoenix’ten Salt Lake City’e uçtuğu sırada 16 yaşındaki bir kız ile uçak banyosunda cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.

16 YAŞINDAKİ KIZ “İLİŞKİYE GİRDİK” DEDİ

Fox 13 Now, haber sitesine göre 16 yaşındaki kızın polise Garzzynski ile cinsel ilikiye girdiği söylediğini belirtti.

BANYODA YAKALANDILAR

Yetkililer Garczynski’nin 16 yaşındaki kız ile ilişkiye girdiği banyoda yetkililer tarafından yakalandığını söyledi.

OLAY PİLOTA İLETİLDİ

Uçak Utah üzerinde uçtuğu sırada olay hakkında pilota bilgi verildiği ve pilotun olayı polise ilettiği belirtildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra gözaltına alınan Garczynski perşembe günü kefalet ile serbest bırakıldı.