Evlerimizde bulunan tuvaletlerin alt kapakları oval veya daire şekilde olmalarına karşın, uçak tuvaletlerinin kapakları ters U harfi “Ω” şeklindedir.

Bunun 2 nedeni var:

Birincisi, genel tuvaletlerde tuvaleti kullanan kişinin genital bölgesinin kapağa değmemesi, dolayısıyla önceden kullanan kişi veya kişilerin bırakması olası mikro organizmalardan uzak kalmasını sağlamak.

Diğeri ise, vakum sistemi olmayan klasik tip tuvaletlerde, gövde dışında bulunan tuvalet boşaltma ağzındaki tapadan olası sızdırma/kaçak nedeniyle kabin basıncının buradan atmosfere kaçması, yani vakum oluşmasıdır. Yolcu tuvalette otururken vakum oluşması durumunda yolcuyu oturduğu klozetten kurtarmanın tek yolu uçağın hızla irtifa kaybedip kabini basınçsız hale getirmektir.

Günümüz uçaklarında kullanılan vakumlu tuvalet sisteminde ise, kullanan kişinin tuvaletten kalkmadan temizleme butonuna basıp vakum sistemini çalıştırılması sonucu kişinin emilip kapağa yapışması, hatta daha kötüsü, iç organlarının dışarıya emilmesini önlemek içindir. Çok seyrek de olsa havacılık tarihinde böyle olaylar görülmüştür. Önlem olarak, genel tuvaletlerde olduğu gibi, ön tarafı yarık kapak kullanılması seçilmiştir. Bu şekilde hijyen sağlanmakta ve hem de olası vakum sırasında kapağın önündeki yarıktan hava emilerek kişinin emilmesi önlenmektedir.

Internette “getting sucked in the plane toilet” olarak arasanız örnekleri okuyabilirsiniz.

Havacılıkta “Her AD kanla yazılmıştır” diye bir söz vardır. Elbette, her AD ölümlü olaylar sonunda yazılmasa da, bu sözde önemli bir gerçek payı mevcuttur. Tekrarlı kontrol gerektiren AD’lerin bir kısmının gerçek sebebi, çoğu görevliler tarafından bilinmediği bir gerçektir. Kontrollar, gerekçe bilinmeden otomatik olarak ellerindeki check-list gereği yerine getirilmektedir. Doğrusu, her uçuş öncesi tuvalet kapılarında küllüğün var olduğunu, tuvalet ve galleylerde ki atık kâğıt kutu kapaklarının yaylı olarak kapandığını, otomatik yangın söndürme tüplerinin son kontrol tarihlerinin geçerli olduğunu kontrol eden kabin görevlileriyle sivil havacılık ramp denetçilerinin bu AD’yi ve VARIG-820 uçuşunu iyi bilmeleri gereklidir.

Tuvaletlerde bulunan yüksek ısıda kendiliğinden boşalan otomatik yangın söndürme tüplerinin belli aralıklarla, bakım formu gereği tartılarak, arîzi nedenle boşalmadıklarının kontrolu da aynı nedene bağlı bir işlemdir. Tartım kontrolunda tüpün dolu ağırlığı, gelecek kontrol tarihi etikete yazılıp yetkili teknisyen tarafından mühürlenir ve tüpe yapıştırılır. Kabin memurları uçuş öncesi bu etiketleri okuyarak ilgili tarihin geçmemiş olduğunu tespit etmelidirler. Kontrol tarihi geçmiş tüp ilk uçuş öncesi değiştirilmeli veya o tuvalet MEL’e uygun olarak kullanıma kapatılmalıdır. Aynı kontrollar uçağın indiği havalimanlarında SANA veya SAFA denetçileri tarafından da yapılmaktadır. Bu denetçiler tarafından tespit edilecek olumsuzluklar, uçağı uçuran şirkete “yol-su- elektrik” olarak dönecektir.

ERHAN İNANÇ