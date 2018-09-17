Estetik Cerrahı Op. Dr. Belma Kapılı

Lise eğitimini Isparta Fen Lisesinde 1996 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak tıp eğitimine başlamıştır. 2002 yılında Tıp Doktoru unvanı ile mezun olarak 2002-2004 yıllarında Muş ili Bulanık ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2004 yılında girdiği tıpta uzmanlık sınavında İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığını kazanmıştır. 2009 yılında buradaki eğitimini tamamladıktan sonra 2011 yılına kadar Malatya ilinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır. 2011 yılında girdiği yan dal uzmanlık sınavında Türkiye 8. si olarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanlığında 2. anadal eğitimi almaya hak kazanmıştır. 2015 yılında buradaki eğitimini tamamlayarak Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı unvanını almıştır. 2015-2017 yılları arasında İzmit Seka Devlet Hastanesinde Görev yaptıktan sonra 2017 yılında mesleki tecrübelerini hastalarına daha butik şartlar altında sunmak adına kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Belma Kapılı Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Göğüs Estetiği, Burun Estetiği, Epilasyon, pilastik cerrahi, leke tedavisi, karbon peeling, genital estetik alanlarında İzmit’te faaliyet gösteren en profesyonel doktor olarak göze çarpmaktadır.