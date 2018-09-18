Körfez Duru Çocuk Akademisi

Butik okul olarak hizmet vermekte olan Duru Çocuk Akademisi birinci yılını 35 öğrenci ile tamamlamış ve ikinci okul hazırlıklarına başlamıştır. Butik okul konseptine uygun sıcaklıkta eğitim veren kurum aynı zamanda bir kolej gibi hizmet vermektedir. Duru Çocuk Akademisinin Web Sitesi: https://www.durucocuk.com

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Kurucusu: Ebru KORKMAZ

1982 Malatya doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. Eskişehir A.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 13 yıl aralıksız çalıştığı Yapı Kredi Bankası’nda, Kobi Yönetmeni olarak devam ettiği görevinden ayrılmış ve okul öncesi eğitim ile ilgili çalışmalarına başlamıştır. Bankacı olarak çalıştığı bu süre zarfında 6 yıl boyunca uzman eğitmen olarak hizmet içi eğitimler vermiştir. Halen Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğretmenliğinde okumaktadır.

Ebru Korkmaz evli ve 1 çocuk annesidir.