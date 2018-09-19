Uçak Kazasında Öldü; 2,5 Yıl Sonra Denizde Bulundu

Dünyaca ünlü Arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu, Brezilya’nın Rie de Janero kentinde düzenlenen Arp Festivali’nde konser verdikten sonra dönüşte bindiği Air France uçağının Brezilya açıklarında okyanusa düşmesi sonucunda 37 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Okyanusa düşen uçakta son olarak 104 yolcunun cesetleri çıkartıldı. Fransa’ya götürülen cesetlerde DNA testleri yapıldı. DNA testlerde cesetlerden birinin Fatma Ceren Necipoğlu’na ait olduğunun belirlenmesi üzerine durum İstanbul’da oturan Fatma Ceren Necipoğlu’nun ailesine bildirildi. Cenazeyi ailenin Fransa’dan Türkiye’ye getireceği belirtildi.

Arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu için ailesinin isteği üzerine haftaya Perşembe 24 Kasım öğretmenler gününde İstanbul Üsküdar’da tören düzenlenecek. Fatma Ceren Necipoğlu cenaze töreninden sonra İstanbul’da toprağa verilecek. Aynı gün Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası da İstanbul’da Necipoğlu’nın anısına konser verecek.

‘MEZARININ OLMASI ACIMIZI BİRAZ OLSUN HAFİFLETECEK’

AÜ Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Orkestra Şefi Doç. Dr. Burak Tüzün, Türk arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu’nun Brezilya’daki Rio Arp Festivali’nden dönerken uçak kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Necipoğlu ile 7 yıl birlikte çalıştıklarını ifade eden Tüzün, onun Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, çok yönlü, işine bağlı ve kendini sürekli geliştiren biri olduğunu söyledi.

Necipoğlu’nun cenazesinin 24 Kasım’da Paris’ten İstanbul’a getirileceğini anlatan Tüzün, şöyle konuştu:

“Ceren, arp sanatçısı olmasının yanında Boğaziçi Üniversitesi Tercümanlık Bölümü’nü bitirmişti. Çok yönlü ve kendini geliştiren biriydi. Öğrencilerine ve mesleğine son derece düşkün, organizasyon yeteneği çok yüksekti. Aradan geçen bu kadar zaman sonunda cenazesinin bulunması acılarımızı tazeledi, ancak Ceren’in bir mezarının olması acılarımızı biraz olsun hafifletecek. Ceren için 24 Kasım’da İstanbul’da tören düzenlenecek. AÜ Senfoni Orkestrası olarak merhum arkadaşımızın anısına konser vereceğiz.”

‘ADINI HEP YAŞATACAĞIZ’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol İpekli de çok değerli bir öğretim üyesi ve sanatçı olan Necipoğlu’nun cenazesinin bulunmasının acılarını bir nebze azalttığını söyledi.

Necipoğlu’nun yetiştirdiği öğrencilerin de çok başarılı olduğunu dile getiren Doç. Dr. İpekli, “Herşeye rağmen aradan geçen bu kadar süre sonunda cenazesinin bulunması ve tören düzenlenmesi bizim için çok önemli. Yıllarca beraber çalıştık. Çalışma odası aynen duruyor, hiç dokunulmadı. Okulumuz onun adını her zaman yaşatacak” dedi.

FATMA CEREN NECİPOĞLU KİMDİR?

AÜ Devlet Konservatuvarı’nda 2001 yılından beri öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatma Ceren Necipoğlu, İstanbul Pendik Merkez İlkokulundan 1984 yılında mezun oldu.

İstanbul Alman Lisesi, İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümlerinde eğitim alan Necipoğlu, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Arp Bölümü ileri devresi ile Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümüne devam etti. 1997 yılında buradan mezun olan Necipoğlu, Louisiana Devlet Üniversitesi Müzik Fakültesi Arp Sanat Dalında 1999’da, Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi Arp Sanat Dalında da 2001 yılında yüksek lisans eğitimi aldı.

Fransızca, İngilizce ve Almanca’yı iyi derecede bilen Necipoğlu, 2001 yılında AÜ Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Üniversitede Arp Sanat Dalının kurulmasına öncülük eden bekar Necipoğlu, 61 sanatsal etkinlikte yer aldı.

Anne ve babası İstanbul’da yaşayan, AÜ’nün ulusal ve uluslararası 3 projesinde görev alan Necipoğlu, “World Harp Congress” adlı Uluslararası Dünya Arp Kongresi Birliği ile Arp Sanatı Derneği’ne üyeydi.

YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI

Necipoğlu’nun kendisi gibi yetiştirdiği öğrencilerin de birçok başarısı bulunuyor.

10. Dünya Arp Kongresi Genç Arpistler Konserleri kapsamında Arp Sanat Dalı öğrencisi Elif Güngör, 30 ülkeden seçilen 35 genç arpistten biri olarak Amsterdam’da Temmuz 2008’de bir dinleti sundu.

Slovenya Arpistler Derneği’nin Haziran 2007’de düzenlediği 1. Uluslararası Slovenya Arp Yarışması’nın 16-19 yaş kategorisinde Ece Yavaş birinci, 12-15 ve 16-19 yaş kategorilerinde Ceyda Çakır ve Elif Güngör üçüncülük elde etmişti.

İngiltere’de Mart 2006’da gerçekleşen 1. Uluslararası Wales Arp Festivali Arp Yarışması’nın 16 yaş altı gençlik kategorisinde de Ece Yavaş ve Elif Güngör yarı finalist olmaya hak kazanmışlardı.